Reprodução/Instagram Carol Bresolin faz desabafo sobre situação de moradores do Rio Grande do Sul

A atriz e youtuber Carol Bresolin, natural do Rio Grande do Sul, usou as redes sociais na noite de domingo (5) para compartilhar um desabafo sobre a situação da cidade onde mora, atingida pelas enchentes que devastaram parte do estado nos últimos dias, deixando a população sem água e eletricidade.

“Gravar sempre acalmou minhas angústias. E, nesses últimos dias, gravei vários dos meus pensamentos e sentimentos. Decidi compartilhar esse com vocês para, mais uma vez, pedir ajuda para todo o Rio Grande do Sul”, escreveu ela na legenda

O vídeo foi gravado por Carol na quinta-feira (2), contudo, devido à falta de rede internet, a atriz só conseguiu publicá-lo dias depois.

"Hoje é quinta-feira, nove horas da noite. A gente tá sem luz, tá sem água, tá sem rede. E tu vê o quanto nada disso importa. Nada do que a gente valoriza importa. O único meio de comunicação que a gente tá tendo é um radinho, uma pilha", começou ela, visivelmente emocionada.

"Cara, a quantidade de gente pedindo pela sua vida em cima de telhado, com a casa destruída, mas só pedindo socorro, pedindo pela sua vida. É inacreditável", lamentou a atriz.

Em seguida, ela relata os problemas com a falta de comunicação. "A gente tá sem comunicação, não consegue falar com ninguém, nem receber notícia de ninguém, isso é muito agoniante. Mas eu sei que quando eu postar, a única coisa que eu quero e posso pedir é ajuda".

Assista ao vídeo:

