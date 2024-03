Divulgação Fernanda Campos e James Rodriguez

A influenciadora Fernanda Campos, ex-amante de Neymar Jr., entregou, nesta quinta-feira (21), um envolvimento com outro craque do mundo do futebol. Segundo Campos, ela ficou com James Rodriguez, atualmente jogador do São Paulo.



Fernanda foi questionada por um fã sobre qual foi a melhor ficada com jogador de futebol e, prontamente, a modelo minimizou Neymar, entregando o affair com James Rodriguez.

Recentemente, Fernanda se assumiu maria-chuteira nas redes sociais e garantiu que a lista de craques só aumenta. “Tenho uma queda por jogadores, é um vício mesmo”, assume rindo. "Acho que eles são melhores na cama, se cuidam e sabem provocar. Mas quase nunca vou atrás, eles chegam até mim. Acho que por ter ficado com o Neymar, eles têm curiosidade. Querem ver o que o ‘menino Ney’ viu (risos). Tem muito parça por aí de olho", disse Fernanda, que conta com rumores de affair com Messi.





Já o colombiano James Rodriguez tem outro affair bastante conhecido no Brasil. O jogador estaria vivendo um romance com a ex-BBB e ex-jogadora de vôlei Key Alves. A musa do OnlyFans, inclusive, deu pistas de estar em um relacionamento com o atleta através de uma trend nas redes sociais.

Além disso, Key passou a frequentar o Morumbis, estádio onde James defende as cores do São Paulo. Em postagem recente, a ex-BBB posou com a camisa do jogador tricolor.