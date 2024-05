Reprodução/X Momento em que as personagens Jordana e Milena, de Justiça 2, se beijam

Alerta de spoiler! O momento de intimidade entre as personagens Jordana, de Paolla Oliveira, e Milena, de Nanda Costa, na série Justiça 2, do Globoplay, tomou conta das redes sociais e deixou os fãs da série impactados. No Twitter e no Instagram, a aguardada cena em que as duas se beijam recebeu inúmeros comentários. "Imagina ser paga pra beijar mulher bonita", disse um seguidor. "Aquele beijo que você beija a boca da pessoa, o nariz, a bochecha, o queixo, beijo gostoso é assim", falou outro.



O perfil de Paolla Oliveira no Instagram também compartilhou as imagens e os seguidores também se manifestaram "Nanda realizou meu sonho e o sonho de todas as mulheres Brasileira, porque até hetero desconfia da sexualidade por essa mulher", "Quem foi mais feliz aí a Paola de beijar a Nanda ou a Nanda de beijar a Paola? Meu sonho de consumo é as duas", "O pobre acordando: Deixa eu sair correndo pra pegar o busão. Nanda Costa: partiu trabalhar, hoje é dia de dar uns pega em PAOLA OLIVEIRA!", foram algumas das manifestações. Confira as imagens.

