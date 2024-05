Reprodução/X Madonna surge no palco para ensaiar com cantora brasileira; veja quem

A cantora Madonna está se preparando para o megashow agendado para sábado (4)! Nesta quinta-feira (2), a artista surpreendeu os fãs ao realizar o ensaio e a passagem de som no palco montado em Copacabana, Rio de Janeiro, que irá abrigá-la no final de semana. A diva pop também entregou uma surpresa, a cantora drag queen Pabllo Vittar deverá fazer uma colaboração com a veterana.

No início da noite, fãs da cantora que aguardavam em frente ao hotel Copacabana Palace notaram uma movimentação suspeita. A surpresa foi revelada logo após Madonna surgir no palco com vestes extravagantes para ensaiar a apresentação.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a artista praticando as músicas "Nothing Really Matters", "Burning Up" e "Express Yoursef". A grande novidade foi a presença da cantora Pabllo Vittar, que subiu ao palco e ensaiou coreografias com a diva pop.

Além disso, a pequena apresentação teste revelou que Madonna está preparando uma colaboração inédita com um grupo de ritmistas brasileiros. Em alguns vídeos, é possível escutar elementos do samba combinados ao pop americano.

a madonna ensaiando em copacabana muito diva pic.twitter.com/GCoR0VYPni — luscas (@luscas) May 2, 2024





AI PARECE SURREAL PABLLO VITTAR E MADONNA JUNTAS NO MESMO PALCO PQP pic.twitter.com/vwsIJECTMA — matheus (@whomath) May 3, 2024





não tanko esse ensaio, pabllo segurando a madonna no colo aaaaaaaa hahaha pic.twitter.com/unyZq6KlHV — ralfer (@ralferr) May 3, 2024





