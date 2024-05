Reprodução/Instagram Ex de Luciano Camargo dispara sobre o cantor: 'Ignora as duas netas e o próprio filho'

Cleo Loyola, mãe do filho mais velho de Luciano Camargo, acusou o cantor de ter ignorado o nascimento da segunda neta do ex-casal. Segundo ela, o sertanejo não conversa com Wesley desde que o expulsou de casa, há dez anos. A recém-nascida recebeu na quinta-feira (2) a visita dos tios Zezé Di Camargo e Emanuel.

"O Luciano ignora não só a nossa nova neta, mas a Maria Luiza, que fez 11 anos agora em abril. Já tem cinco anos que ele não fala com a neta. Ele ignora as duas netas e o próprio filho. Na época que meu filho foi morar com ele, o genitor dele o expulsou de lá. Muito triste, mas ninguém vai daqui sem colher o que planta", disse Cleo.



Ela também admitiu não gostar de Zezé Di Camargo: "Ele destruiu uma parte da minha vida, mas se meu filho gosta dele, é fã dele, o que quer que eu faça? Se o Zezé foi lá e ele recebeu, não posso fazer nada".

A relação entre Wesley e Luciano Camargo ficou estremecida após Wesley ser preso acusado de agredir uma tia e uma prima, em 2014. Três anos depois, o cantor voltou a se desentender com o filho, depois de ele ofender o irmão da madrasta, Flávia Camargo.

No ano passado, Cleo Loyola revelou que Luciano abriu um processo contra Wesley e ela por calúnia e difamação.

