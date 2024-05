Reprodução/Instagram Kayky Brito admite erro de cruzar avenida em movimento e agradece motorista pelo socorro

Kayky Brito deixou um recado para Diones da Silva, o motorista que o atropelou em setembro do ano passado. O ator admitiu o erro de cruzar a avenida em movimento e agradeceu o homem pelo socorro.

Tudo começou quando Kayky Brito publicou um vídeo mostrando sua recuperação. Diones, então, deixou um comentário no post, dizendo ficar emocionado ao ver o famoso voltando às atividades.

"Muito me emociona ver você assim, voltando as suas atividades. Feliz por você estar vivo por um milagre de Deus! Mas ao mesmo tempo triste, com o coração partido, por ter sido eu, que mesmo sem ter culpa, te causei isso. Você está sempre em minhas orações", escreveu o motorista.

"Errei ao cruzar uma avenida em movimento de carro, tive a sorte de ser você que dirigia com cautela e me socorreu! Obrigado Diones", respondeu Kayky Brito.

A resposta de Kayky surge dias depois de Diones da Silva compartilhar um vídeo pedindo desculpas publicamente ao ator pelo atropelamento. "Vi seu último vídeo e me deixou com alegria em te ver 'bem' e, ao mesmo tempo, uma tristeza. Mesmo sem ter culpa, e você nunca me culpou, mas é um sentimento de que eu causei algo em alguém! Te peço aqui publicamente perdão", declarou ele.

