Reprodução/Instagram Filha de Mingau, do Ultraje a Rigor, surge com o pai no hospital

Nesta sexta-feira (3), Mingau apareceu nas redes sociais em um vídeo publicado pela filha, Isabella Aglio. O baixista do Ultraje a Rigor foi baleado na cabeça em setembro do ano passado e está internado desde então.

A jovem gravou o artista enquanto convidava os seguidores para um show beneficente que acontecerá no próximo dia 23 no Tokio Marine Hall, em São Paulo, para arcar com os custos do tratamento do pai.

"Estou aqui com o meu paizinho", comentou ela enquanto segurava e beijava a mão de Mingau.

Caso Mingau

Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau da banda Ultraje a Rigor, foi baleado na cabeça após ter o carro cravejado de balas . O caso aconteceu em Paraty, no Rio de Janeiro, na madrugada do dia 2 de setembro. O músico estava dirigindo quando o carro dele foi metralhado por criminosos. A polícia prendeu um dos suspeitos do crime.

