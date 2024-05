Reprodução/Instagram Radamés quer pedir perdão a Belo por caso com Viviane Araujo

Radamés Furlan voltou a repercutir o fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa. O ex-A Fazenda abriu o jogo sobre ter sido pivô da separação do cantor com Viviane Araujo .

O ex-jogador de futebol contou que quer pedir perdão ao pagodeiro por ter se envolvido com a atriz enquanto eles ainda estavam juntos.





"Me perguntaram se isso era verdade: se eu fui o pivô da separação de Belo e Viviane lá no passado, e eu confirmei que era. Hoje, com a maturidade, como pai de família, quando me veio essa pergunta, eu não tinha como não responder à verdade", disse.

O atleta ressaltou que se arrepende por ter sido amante. "Não me orgulho disso, de verdade. Quando fiz isso, era muito novo, muito imaturo, então acabou acontecendo".

Radamés, então, afirmou que gostaria de conversar com Belo. "Com toda tranquilidade e humildade do mundo, eu pediria perdão a ele e explicaria. E acredito que ele, sendo homem, vai entender que, quando se é muito novo, acabamos fazendo algumas coisas de forma inconsequente, sem pensar muito. Se ele vai me perdoar ou não, aí é já outra questão", concluiu.

Após o término com Belo em 2007, Viviane engatou uma relação com o ex-peão de "A Fazenda". Eles ficaram juntos por 10 anos e após o fim da relação protagonizaram algumas polêmicas nas redes sociais, principalmente quando o atleta estava confinado no reality rural.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp