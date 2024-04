Tiago Ghidotti Viih Tube está grávida! Influenciadora anuncia segundo filho no Mais Você

Viih Tube e Eliezer Netto estão esperando seu segundo filho, uma notícia que eles compartilharam em uma emocionante revelação ao vivo no programa Mais Você nesta segunda-feira (29). A pequena Lua, de um ano, acompanhou seus pais e, de maneira adorável, anunciou a chegada do irmão ou irmã através de sua roupinha. “Ela foi promovida a irmã mais velha!”, exclamou entusiasmado o ex-BBB.

A influenciadora revelou que já está na 12ª semana de gestação, com previsão para o bebê nascer em novembro de 2024. A reação de Ana Maria Braga ao ver a alegria de Lua foi contagiante: “Vai ter uma irmãzinha! A carinha dela!”.

Ana Maria aproveitou para perguntar se a gravidez foi planejada ou um acontecimento inesperado. Viih explicou que eles já estavam planejando expandir a família desde o nascimento de Lua, apenas precisaram aguardar o momento certo. “A gente estava querendo já, desde que a Lua nasceu a gente já estava querendo. Só precisei respeitar meu corpo um tempinho…”, explicou ela.

Quando questionada sobre como conseguiu recuperar sua forma física, Viih compartilhou sua abordagem descontraída: “Desapeguei disso. Na hora que eu desapeguei de corpo, estética, foquei em ficar saudável, comendo bem, com a cabeça boa, foi voltando. Acho que foi o tempo do corpo mesmo”, revelou.

Sobre o gênero do bebê, o casal ainda não sabe, pois optaram por não realizar exames até o momento. No entanto, com o anúncio público, planejam descobrir em breve. Ana Maria brincou sobre a possibilidade de uma festa revelação, enquanto Viih admitiu estar um pouco traumatizada com grandes eventos, depois de ter organizado uma festa grandiosa de três dias para o primeiro aniversário de Lua. No entanto, ela assegurou que qualquer celebração será mais intimista, apenas com a família.

A escolha de revelar a gravidez no Mais Você foi especial para o casal, pois o programa marcou um momento significativo em suas vidas quando trouxeram Lua pela primeira vez à televisão. E agora, um ano depois, retornaram como uma família de quatro pessoas.

