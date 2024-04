Reprodução/Instagram Fabiana Justus revelou diagnóstico de leucemia em janeiro deste ano

Fabiana Justus usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores como está sua manhã, nesta terça-feira (30). De volta ao hospital, a influenciadora de 37 anos postou uma foto do marido, o empresário Bruno D’ancona, que a esta acompanhando enquanto ela passa por novos exames.

“Já aqui no ambulatório para o acompanhamento. E quem veio comigo dessa vez foi meu gatinho”, escreveu ela, que também desabafou sobre gatilhos emocionais, causados pelo tempo em que passa internada.

“Toda vez que eu chego, me dá uns gatilhos! Acho que ter ficado muito tempo internada! Mas logo vou relaxando, fazendo as reposições e exames necessários e lembrando que logo volto para casa.”

Na noite anterior, Fabiana contou uma curiosidade sobre esquecer que está careca. “É muito doido como uma vida toda com cabelo faz a gente não entender muito bem quando fica careca”, relatou.

“Muitas vezes eu tenho a sensação que estou de cabelo preso! Já acostumei a olhar no espelho e me ver assim, mas eu ainda sinto como se tivesse cabelo”, continuou.

“Para quem perguntou, eu estou cm uns fiozinhos, mas eles continuam caindo! As ‘químios’ pré-transplante foram muito fortes. Não sei quando voltam a nascer (e sinceramente hoje essa é a minha menor preocupação). Mas acho que quando nascer vai dar aquela sensação boa de que está ‘passando’ essa fase!”, completou.

