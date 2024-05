Reprodução/Globo Viih Tube admite que dizia ser 'entante' quando já sabia de gravidez

Como de costume, Viih Tube esperou completar 12 semanas para anunciar a gravidez. Porém, durante esse período, sabendo que já estava grávida, ela publicou um vídeo em que mostrava a rotina como "tentante" , como são chamadas as mulheres que tentam engravidar.

Em uma publicação feita no início do mês, Viih Tube se filmou fazendo vários testes de gravidez e se mostrou bastante chateada com os resultados negativos. "É… Três meses tentando é pouco ou é muito? Ainda sou nova nisso, não sei. Mas oficialmente me tornei uma 'tentante'", afirmou ela, na ocasião.

A fase como tentante durou pouco para Viih Tube, já que ela conseguiu o positivo em fevereiro, apenas três meses depois de começar a tentar. Esse tema é delicado para algumas mulheres, que chegam a ficar anos nas tentativas.

Nesta semana, ao ser questionada por uma seguidora pelo Instagram, Viih admitiu que já sabia da gravidez quando publicou o vídeo. "Eu não quis deixar de contar a trajetória de tentante mesmo assim, porque muitas mães passam por isso, porque também foi real", justificou ela.

Diante da confissão, a influenciadora recebeu inúmeras críticas nas redes sociais. "A Viih Tube sustentou um conteúdo de 'tentante' por meses mesmo sabendo que já tava grávida só para ganhar em cima da frustração de mulheres que não conseguem engravidar", escreveu um usuário do X.

a viih tube sustentou um conteúdo de "tentante" por meses mesmo sabendo que já tava grávida só pra ganhar em cima da frustração de mulheres que não conseguem engravidar, * da pior espécie pic.twitter.com/76Kb6D8JV4 — lucas (@lucascomentts) April 30, 2024

"Podre fazer isso, porque gera expectativas justamente nesse público-alvo por ver que ela conseguiu", comentou outro. "A mulher já sabendo que tava grávida se aproveitou de um assunto sério desse por três meses visando lucro", criticou um terceiro.

Viih chegou a se desculpar no Instagram. “Tinha medo de postar na época, tinha vergonha de só dar negativo, mas quando engravidei, fiquei mais tranquila de contar como foi o sentimento das vezes que tentava", se justificou.

"Nem tentante eu fui direito, porque entendi que três meses tentando, depois de ter parido há só um ano, foi até que rápido", completou. "Peço desculpas se de alguma forma isso magoou alguma tentante que está numa busca frustrante do positivo".



