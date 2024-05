Reprodução/Instagram Após visitar túmulo, MC May lamenta morte de Anderson Leonardo

MC May voltou a citar Anderson Leonardo nas redes sociais. A ex-affair do vocalista do Molejo lamentou a morte dele após visitar o túmulo, no Rio de Janeiro.

A funkeira afirmou que foi impedida pela família do artista de ir ao velório no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio, para se despedir.





Nos Stories do Instagram, ela compartilhou fotos durante a visita ao local e declarou: "Queria ter ido no seu lugar", escreveu.

Vale lembrar que Anderson e MC May se relacionaram em 2021 e virou caso de polícia após ela acusar o cantor de estupro.

Acusação de estupro

À época do envolvimento entre os dois, MC May acusou Anderson Leonardo de estupro. O cantor negou veementemente as acusações. "Eu não preciso estuprar ninguém, não. Não preciso", declarou ele, revelando ser bissexual. O sambista disse que as relações sexuais foram consensuais e, no depoimento à polícia, alegou ter sido vítima de chantagens.

A MC afirmou que fez sexo consensual com o vocalista do Molejo antes do suposto estupro. "Preciso falar a verdade. Quero esclarecer para as pessoas saberem. Eu era caso do Anderson do Molejo. Tive um relacionamento com ele por 8 meses, de muito amor. Tínhamos relações sexuais antes de acontecer o estupro", ressaltou, na ocasião.

