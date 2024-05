Reprodução/Instagram Madonna publica memes brasileiros nas redes sociais e anima fãs

Madonna pegou os fãs de surpresa ao compartilhar uma sequência de memes brasileiros nas redes sociais nesta quarta-feira (1). A cantora está no Brasil para uma apresentação única no Rio de Janeiro .

A diva pop publicou vídeos sobre a sua passagem pelo país com imagens de Tulla Luana, Giulia Gam em 'Mulheres Apaixonadas', e até mesmo o Cristo Redentor.





As postagens da artista animaram ainda mais os fãs para a apresentação, que acontece na Praia de Copacabana no sábado (4).

"Ser brasileiro é bom demais cara", declarou uma internauta; "Não superei essa sequência de stories da Madonna", comentou outra; "Se alguém duvida ainda que essa mulher não ama esse país", disse um terceiro.

Madonna fará uma apresentação gratuita na Praia de Copacabana e deve atrair ao menos 1,5 milhão de pessoas. A artista subirá ao palco às 21h45.

Hospedada no Copacabana Palace com os filhos, a cantora terá uma passarela direto do local até o palco.

madonna ta em alguma lan house de cobacabana amigas ta soltando tudo nos stories pic.twitter.com/VnsCtlf1kJ — tashi duncan (@suilaneoliveira) May 1, 2024





