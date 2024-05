Reprodução/Instagram - 21.03.2024 Cantora Joelma

A cantora Joelma compartilhou o seu descontentamento com a programação do próximo Rock in Rio. Após o anúncio que o festival de música teria o "Dia do Brasil", projeto do Rock in Rio para destacar a história da música brasileira, artistas do Norte do país perceberam que não foram convidadas para compor o line-up. Elas foram às redes sociais na última teça-feira (30) cobrar a falta de representantes nortistas.



Dentre as artistas está a cantora Joelma, que endossou a fala de Fafa de Belém sobre a falta de cantores do Norte no festival. No Twitter, a cantora afirmou: "Os sons do Pará, os sons do Norte, a minha música também são música brasileira".

O Rock in Rio anunciou que neste ano, um dos dias será dedicado apenas para celebrar a música brasileira. A data escolhida foi o dia 21 de setembro. O festival acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

No dia em questão, as atrações confirmadas até o momento são: Simone Mendes, Ney Matogrosso, Zeca Pagodinho, Capital Inicial, Duda Beat, Criolo, Bossacucanova e Nathan Amaral.

Fala de Fafá de Belém

Ícone da música popular brasileira, Fafá de Belém não foi convidada para participar do "Dia do Brasil", projeto do Rock in Rio para destacar a história da música brasileira. A artista usou as redes sociais nesta terça-feira (30) para reprovar a ausência de cantores do norte no festival.

"A Amazônia não faz parte do Brasil? A cultura amazônica, nortista, não é parte deste país? Onde está Don Onete, Gaby Amarantos, vencedora do Grammy, Joelma, Aila? Onde estou eu?", disse. "E tantos outros que levam a cultura do norte no seu sangue e na sua vida?".

A cantora declarou que o norte é visto como uma "peça decorativa das festas da elite" e afirmou ter se entristecido com a escalação dos artistas convidados. Isso por conta da ausência de musicistas da região do norte. "É muito triste sentir na pele a força da realidade batendo na nossa cara. O maior festival de música do país tem um "Dia Brasil" e nos coloca da porta para fora", lamentou.

Nota do Rock in Rio

O Rock in Rio informou à reportagem do iG Gente que "o line-up do dia 21 de setembro" está sendo formatado. Segundo o festival, outros músicos, incluindo os da região norte, "estão em negociação com a organização".

"O 'Dia Brasil' propõe um grande movimento social, de união e respeito de todos, com engajamento e direitos da música “Deixa o Coração Falar” revertidos para duas causas sociais e em parceria com o Ação da Cidadania e a Gerando Facões. O formato único dos shows deste dia, que envolve diversas colaborações inéditas entre os artistas, traz com ele desafios artísticos e logísticos significativos", afirmam.

O festival finaliza: "Importante destacar que o Rock in Rio olha para a diversidade como um todo no line up de todos os palcos e um exemplo disso foi o Show Para Pop, já realizado no Palco Sunset, capitaneado por Fafá de Belém com grandes nomes do Pará, e que se tornou um dos shows mais emblemáticos da história deste palco".

