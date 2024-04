Reprodução/Instagram Ana Castela e Gustavo Mioto anunciaram o segundo término em janeiro deste ano

Ex-namorados, Ana Castela e Gustavo Mioto fizeram a alegria dos fãs ao registrar um encontro que tiveram em Londrina, no Paraná. Os dois acompanhavam o show da cantora Duda Bertelli na noite desta terça-feira (23).

Reprodução/Instagram Voltaram? Ana Castela e Gustavo Mioto registram encontro em Londrina (PR)

A Boiadeira foi quem publicou o clique com o ex. "Gente, encontrei do nada em Londrina...", escreveu Ana Castela. Mioto fez questão de repostar a foto e brincou: "Mundo pequeno né, gente? Vish, a galera que ia receber do Léo Dias hoje perdeu R$ 50".

Os rumores de um romance entre Ana Castela e Gustavo Mioto começaram no final de 2022, mas eles só assumiram o namoro em junho do ano seguinte. Chegaram a terminar em setembro de 2023 e reataram um mês depois. A "segunda fase" do relacionamento durou até janeiro, quando a Boiadeira anunciou o novo término.

Nesta semana, o ex-casal também foi flagrado em um supermercado em Londrina. Uma fã que viu os cantores detalhou pelas redes sociais: "Passei no mercado para comprar papel higiênico e simplesmente ANA FLÁVIA E GUSTAVO MIOTO. SURTO". Ela ainda comentou que os cantores estavam "só do lado um do outro", mas entraram no carro "juntinhos". No local, os dois ainda posaram para fotos ao lado dos fãs.

passei no mercado pra comprar papel higiênico, simplesmente ANA FLAVIA E GUSTAVO MIOTO, SURTO — arruda (@MEarruda____) April 23, 2024





Além disso, segundo o colunista Léo Dias, no início deste mês, Castela e Mioto teriam sido flagrados aos beijos na fazenda da cantora em uma festa pós-gravação de seu novo DVD.

