Reprodução/Instagram Cabrini entrega confissão que poderia ter evitado morte de Senna

Nesta quarta-feira (1) marcam os 30 anos da morte de Ayrtonn Senna. Roberto Cabrini revelou que a tragédia com o piloto de Fórmula 1 poderia ter sido evitada.

O jornalista recebeu uma confissão em off de Senna sobre a morte de Roland Ratzenberger um dia antes do seu acidente. Na ocasião, o evento anunciou que o austríaco havia morrido no hospital e não na pista de corrida.





"A morte dele foi declarada no hospital, mas o Senna chegou para mim e falou: 'Não posso dar entrevista, estou muito impactado, mas eu preciso contar para você: o cara morreu na pista, não pode divulgar porque se isso é comprovado, não tem corrida'", contou o profissional em entrevista ao UOL.

Cabrini ainda explicou o motivo da notícia. "A lei da Itália prevê que um evento com morte tem que ser suspenso imediatamente e a corrida, portanto, não aconteceria nesse caso. Mas quem é que para a máquina de fazer dinheiro da Fórmula 1?", questionou.

Além disso, o jornalista afirmou que Senna não estava contente com o pré-corrida. "O Senna chegou a considerar não correr, mas ele nunca externou. Fica claro, por todas as conversas que tivemos, que passou na mente dele, mas ele nunca colocou isso para fora. Naquele domingo, ele estava psicologicamente abalado. Era a morte do Ratzenberger, o acidente grave do Barrichello, o carro ruim, a pressão de vencer? Tudo isso trouxe um piloto em estado de tensão jamais visto", completou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp