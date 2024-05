Reprodução Instagram - 1.5.2024 Viviane Araujo e Guilherme Militão

Desde que Radamés afirmou que Viviane Araujo traiu Belo com ele quando ainda era casada , o nome da atriz e dançarina se tornou recorrente nas redes sociais. Com um passado turbulento envolvendo os ex-maridos, ela agora está casada com o empresário Guilherme Militão; conheça ele!



Nascido no Rio de Janeiro, Guilherme Militão, de 35 anos, é um empresário brasileiro que ganhou destaque após se envolver com a ganhadora de “A Fazenda 5” Viviane Araujo . Os dois se casaram em setembro de 2021.



A relação, que começou em 2019, teve como fruto o pequeno Joaquim, de 1 ano . Antes de engatar a relação com a atriz, Militão ocupava o título de “vizinho”. Isso porque eles moravam no mesmo bairro, Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro .



Na contramão da esposa , que costuma compartilhar vários conteúdos da rotina para os mais de 15 milhões de seguidores que a seguem, Guilherme opta pela discrição. O empresário, que já declarou torcida pelo Vasco , tem um perfil fechado no Instagram e é seguido por pouco mais de 2.100 internautas.

