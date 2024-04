Reprodução/Instagram Em Portugal, Paolla Oliveira ostenta corpo durante rotina de exercícios

Paolla Oliveira está passando uma temporada em Portugal para um novo trabalho e dividiu com os seguidores um pouco da rotina por lá. A atriz mostrou que mesmo longe do Brasil, não deixou de praticar o autocuidado.

Nesta terça-feira (30), a artista compartilhou um vídeo malhando e mandou um recado para aqueles que acreditam que os exercícios ficaram de fora, já que ela está focada no trabalho.





"Tão achando que quem viaja não malha, é? Minha rotina continua em dia! Orgulho do Marco Valentim", escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que nos últimos tempos, Paolla Oliveira tem sido alvo de críticas por conta do seu corpo . Durante os preparativos para o Carnaval, a atriz teve o corpo, idade e peso analisados pelos internautas.

"Já me maltratou muito, não queria ver. Eu tinha ataque cardíaco, suava de nervoso de ver uma foto horrível, de ver um braço coisado que não era o que tinha que ser. Então, assim, é uma coisa horrorosa. Eu não acordei um dia e falei assim: 'A minha pauta da vida vai ser corpo', do nada. Eu fui provocada, estou sendo provocada há anos", desabafou ela ao Fantástico.

