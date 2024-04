Reprodução/Instagram Atriz que ficou Agatha Moreira e Rodrigo Simas revela sexo com outros famosos

Marcella Maia deu o que falar recentemente ao expor um envolvimento com o casal Agatha Moreira e Rodrigo Simas . Agora, a atriz revelou que já se relacionou com outros famosos.

Sem citar nomes, a artista contou que tem um "catálogo" de globais com que já se envolveu.

"Tive alguns outros casos assim, uma noite, porque gosto de sexo, sou sexualmente uma pessoa muito transante, mas acho que nem vale a pena comentar porque foram péssimos", disse ela no podcast Na Real.

Maia detalhou que o affair com Agatha e Simas aconteceu em Madri, na Espanha. "Fiquei com a Agatha e com o Rodrigo, que me deixou apaixonada. Ai, pode me bater, Agatha, pode fazer o que você quiser, mas fiquei apaixonada, rolou um trisal sim e foi gostoso pra caramba. Foi uma noite incrível. [Fiquei apaixonada] pelos dois", comentou.

De acordo com ela, a atriz chegou a ter ciúmes do namorado. "Teve um momento que a Agatha falou: 'Para de beijar meu namorado'".

Marcella ainda afirmou que Agatha a fez questionar a sexualidade. "Eu beijava na boca [de mulher] mais para causar. Só que esse casal questionou a minha sexualidade. Fiquei me perguntando: 'Será que eu gosto?'", contou.

