Conhecido pela trajetória como compositor e cantor, Jon Bon Jovi surpreendeu a legião de fãs dele ao relembrar do início da carreira e admitir que "escapou impune de um assassinato". O artista ainda detalhou como foi o auge dos próprios anos dourados na década de 1980 e a parceria da esposa nesse período.





“Eu escapei impune de um assassinato”, afirmou o músico ao ex-jogador de futebol americano Michael Strahan na entrevista especial de “Halfway There”, exibida na estação de televisão global dos Estados Unidos , a ABC. Além disso, ele comentou do casamento de 35 anos com Dorothea Hurley, que também namorou ele na juventude.





“Sou uma estrela do rock and roll, não sou um santo. Vamos lá, não estou dizendo que não houve 100 garotas na minha vida. Afinal, eu sou o Jon Bon Jovi. Mas posso dizer que tudo foi ótimo”, explicou.





O cantor e Dorothea se casaram em 1989 na Capela Graceland, em Las Vegas . Eles são pais de Jacob, Stephanie Rose, Jesse e Romeo. Embora tenham se casado perto da década de 90, estão juntos desde1980.





“Não tenho dúvida alguma de que este mundo gira por causa dela [Dorothea]. Por causa do que ela fez para manter as crianças bem, o que ela faz para me manter bem, o que fazemos juntos para manter tudo bem. Não tenho uma dúvida disso", acrescentou





“Com certeza, ela não tem medo de me criticar ou chamar minha atenção por alguma coisa, porém ela também está lá quando eu caio e preciso da ajuda dela. E eu estarei lá para ajudá-la quando ela cair. Não importa onde eu estive na minha carreira, nos momentos bons e ruins, nós fomos juntos”, acrescentou ele, que se relaciona com a esposa desde quando estava no Ensino Médio.

