Reprodução Deolane Bezerra e MC Kevin

A influenciadora digital Deolane Bezerra publicou nesta segunda-feira (29) uma homenagem ao cantor MC Kevin, com quem foi casada durante dois anos. A postagem foi relacionado ao aniversário de Kevin, que completaria 26 anos. O funkeiro morreu em 2021, após cair do 5º andar de um hotel.



Na publicação, a viúva de Kevin afirma que ele sempre disse que morreria cedo, não passando dos 25 anos. "'Depois dos 25 eu paro vida'. 'Isso se eu chegar nos 25 né vida'. Você e sua certeza que iria morar com Papai do Céu cedo…

E hoje os seus 26 aninhos é ao lado Dele", escreve a advogada.



Deolane continua: "Você me ensinou muito antes da sua partida. Gratidão. Você vai para sempre estar em mim… Na eternidade irei te ver… Te amarei para todo o sempre… Kevin", finaliza.





Os seguidores prestaram suas condolências a influencer e deram apoio. Um seguidor escreveu: "Tem pessoas que passam nas nossas vidas para ensinarmos o que é o amor! Elas não são o destino, mas são o caminho". Outra completou: "Você é forte, minha princesa, você consegue! Estamos com você!"

MC Kevin morreu aos 23 anos após uma queda do 5º andar de um hotel localizado na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mesmo recebendo atendimento médico no Hospital Miguel Couto, na Gávea, infelizmente, ele não resistiu aos graves ferimentos.

Kevin Bueno Nascimento, conhecido por sucessos como "Cavalo de Troia", "Doutora" e "Terapia", havia lançado o último single, intitulado "Vida de Artista", pouco antes da tragédia.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp