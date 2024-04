Reprodução/Instagram Adriane Galisteu comenta bastdores de fotos com Meryl Streep e Nicole Kidman

Adriane Galisteu abriu uma caixa de perguntas para interagir com seus seguidores no Instagram, enquanto esperava um voo em um aeroporto nos Estados Unidos. Uma das curiosidades que a apresentadora respondeu foi a respeito das fotos que tirou com as atrizes Meryl Streep e Nicole Kidman, durante o evento AFI Life Achievement Award Gala Tribute, que ocorreu no último sábado (27), no famoso Dolby Theater em Hollywood.

"As pessoas eram bem acessíveis no evento ou faziam cara de metidas?", perguntou uma seguidora. Adriane respondeu: "Carão nada. Meryl Streep ‘simpatiquéssima’. Pedi uma foto e ela: 'Off course'. Mas assim, de uma simpatia... Super legal. A Nicole Kidman também é zero carão, maravilhosa, linda e super simpática. Amei".

A apresentadora também compartilhou fotos com as atrizes Joey King, de A Barraca do Beijo, e Cynthia Erivo, de Wicked: Parte Um.