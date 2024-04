Reprodução/X Adriane Galisteu ao lado de Meryl Streep

Adriane Galisteu esteve presente no evento AFI Life Achievement Award Gala Tribute, que ocorreu na noite deste sábado (27), no famoso Dolby Theater em Hollywood. Ela estava acompanhada do marido, o empresário Alexandre Iódice, e viajou a convite da NBC Universal, para o lançamento do documentário Barras Invisíveis, que mostra a rotina da apresentadora.

Durante o evento, a apresentadora de 51 anos não perdeu a oportunidade de tietar a atriz Meryl Streep, de 74 anos, e compartilhou o registro nas redes sociais. "Oi, gostaria de falar que tirei uma foto com Meryl Streep, agora vou ali desmaiar. Bjs…", escreveu em uma publicação no X.

“Amo essa mulher”, contou em um storie no Instagram, onde também compartilhou o momento em que pediu uma foto para Nicole Kidman.

Relacionamento com Ayrton Senna

Recentemente a apresentadora d'A Fazenda, abriu uma caixa de perguntas no Instagram e um seguidor questionou: "Adriane, seu esposo não fica chateado com essas postagens sobre Senna?”. A loira respondeu sorridente: "Claro que não, é minha vida, minha história, não é?”

Em março de 2024, Galisteu compartilhou uma homenagem ao piloto, que estaria completando 64 anos. Na postagem, a apresentadora colocou uma foto dos dois, que namoraram entre 1993 e 1994. Na época, Galisteu tinha 19 anos e Senna 33 anos. O piloto de Fómula 1 conheceu a apresentadora após uma vitória e rapidamente engataram em um relacionamento.

Em 2023, Galisteu relembrou a última conversa que teve com Senna antes de sua morte em um trágico acidente em uma corrida. Ela afirma ter conversado com Senna por telefone pouco antes da largada. Eles teriam combinado como fariam para se encontrarem em um aeroporto após a corrida.

Em entrevista ao Ticaracaticast, no YouTube, a loira disse: "Eu estava em Portugal e tinha acabado de falar com ele pelo telefone. Ele disse 'estou p*to', não estava querendo correr e ainda me falou 'de todas as minhas histórias na pista, é a primeira vez que não quero correr'”.