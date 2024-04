Reprodução/Instagram Gkay usa camisetas temáticas com o namorado, Marco Túlio

Gkay divertiu os seguidores nas redes sociais, neste sábado (27), ao compartilhar fotos ao lado do namorado, Marco Túlio Rodrigues, usando look romântico, semelhante às populares camisetas de bandas de rock, mas estampadas com fotos dos respectivos parceiros.

“Se não for pra ser assim eu nem namoro”, escreveu ela na legenda que acompanha as imagens.

Nos comentários, os seguidores se divertiram brincando com o traje do casal. “Quem diria hein? Dona da farofa e rainha da farofa sendo totalmente contraditórias vivendo um amor cafona”, escreveu a influenciadora Bianca Andrade. “Oh mulher, o tamamquinho dela pra crescer”, brincou Apoline. “Mamãe e papai”, disse o influencer Lucas Rangel.



A influenciadora e o empresário estão juntos desde junho de 2023 e vivem um relacionamento discreto, Marco Túlio aparece poucas vezes nas redes sociais de Gkay.