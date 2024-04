Reprodução/Instagram Diogo Nogueira completa 43 anos e ganha homenagem de Paolla Oliveira

Paolla Oliveira usou as redes sociais nesta sexta-feira (26) para homenagear o namorado, Diogo Nogueira, que está completando 43 anos de idade. A atriz publicou um vídeo com um compilado de registros fofos dos dois e se declarou na legenda.



No vídeo publicado por Paolla, ela e Diogo Nogueira aparecem curtindo a companhia um do outro, dando risada, assistindo shows ou então em momentos mais íntimos.



"Parabéns com todo meu amor. Salve sua vida, os caminhos, os momentos e as novas conquistas", escreveu Paolla. O sambista disse ter ficado emocionado com a homenagem. "Eita que caiu um cisco no meu olho! Obrigado. Te amo, garota", disse ele pelos comentários.

O casal faz aniversário com apenas duas semanas de diferença um do outro. A atriz completou 42 anos no último dia 14 e também ganhou homenagem do namorado.

