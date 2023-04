Reprodução/Instagram Diogo Nogueira causa comoção na web ao celebrar aniversário de Paolla Oliveira

Nesta sexta-feira (14) Paolla Oliveira está completando 41 anos de vida e, através das redes sociais, ganhou uma declaração de Diogo Nogueira que deu o que falar.

Esbanjando todo o seu amor, o cantor preparou um vídeo relembrando diversos momentos ao lado da amada. Além disso, ele narra as imagens exaltando a atriz.





"Nosso sonho é trabalhar menos, ganhar mais e desfrutar dessa nossa parceira, dessa nossa cumplicidade, desse nosso amor e, óbvio, com toda a nossa família junto, agarrado que nem carrapato na gente", disse.

"Esse vídeo já fala bastante por nós e pela pessoa que você é incrível, parceira, amiga, mulher, fiel, ser humano que procura ajudar sempre as pessoas - os mais necessitados - os animais, as vidas, coisas que a gente gosta. Que seja mais um ciclo lindo em sua vida. Amo você", continua ele.

Já na legenda, Diogo seguiu se declarando para a artista. "Dá pra passar um dia inteiro falando das qualidades da Paolla, mas o vídeo já fala tudo! Um conselho que eu dou, podem deixar a vida surpreender. Porque foi assim, quando eu menos esperava, que eu conheci essa mulher maravilhosa, que me arrebatou no primeiro contato, quase me matou no primeiro olhar. Nada me dá mais prazer do que observar como ela naturalmente domina o mundo e faz dele o melhor lugar pra viver. Que privilégio meu dividi-lo com você! Parabéns meu amor! Te amo e aproveite muito seu dia!", escreveu ele.

Nos comentários, os admiradores do casal caíram nas graças do amor. "Morri nessa declaração. Vocês são lindos", disse uma; "Apenas o casal mais lindo do mundo", comentou outra; "O último romântico", brincou uma terceira.





