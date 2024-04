Reprodução Instagram - 25.4.2024 Fernando Grostein e o irmão, Luciano Huck

Fernando Grostein virou assuntos nas redes sociais depois de revelar que deixou o Brasil por ter recebido “ameaças de morte” . Casado, ele é cineasta, diretor e roteirista, além de ser apaixonado por cachorros ; conheça.



Irmãos de profissão? Conhecido pela irmandade com Huck , Fernando também seguiu carreira no ramo do entretenimento. Mas, diferentemente do irmão, que é apresentador, ele optou pela área cinematográfica. Apaixonado por cinema, já atuou como roteirista e também como diretor de longas-metragens em Hollywood . Um dos atores mundialmente famosos com quem trabalhou foi Morgan Freeman .



Casado, o irmão de Luciano oficializou a união com Fernando Siqueira em uma cerimônia intimista com amigos próximos e familiares . O evento aconteceu em Los Angeles, para onde o casal havia se mudado após deixar o Brasil.



Pai de pets - Grostein surge com frequência nas redes sociais acompanhado dos cachorros . Ele, inclusive, temeu viajar ao exterior por conta do medo dos animais passarem por algum perigo durante o transporte.



Ativista LGBTQIAPN+ , o cineasta costuma se posicionar publicamente a favor da causa. Recentemente, ele repudiou os discursos transfóbicos de J.K Rowling , a autora da saga literária best-seller “Harry Potter”.





