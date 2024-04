Reprodução Instagram - 25.4.2024 Fernando Grostein Andrade e Fernando Siqueira

Irmão do apresentador Luciano Huck , Fernando Grostein Andrade, de 43 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (24) para relembrar da mudança dele do Brasil para os Estados Unidos . Ele vive no país norte-americano com o marido, Fernando Siqueira.





O cineasta pontua que o principal motivo para deixar a pátria foi sofrer "ameaça de morte". "Cinco anos atrás estava mudando do Brasil para Los Angeles, fugindo de ameaça de morte (desprezada por muitos), com medo da política brasileira e em busca dos meus sonhos", iniciou.





Segundo ele, o embarque e desembarque também foram complicados. Isso porque ele tinha medo de como o transporte dos cães dele seria feito e admitiu que "não confiava em ninguém das companhias aéreas e do aeroporto". "Minha amiga e treinadora de cachorros veio junto nos apoiar", lembrou.





Além disso, destacou que ele e o marido quase não conseguiram embarcar por conta do braço do companheiro. "O voo tinha escala em Miami e a moça implicou com o braço enfaixado do Fernando. Eu discuti com ela. Ficamos de castigo até o avião quase partir", recordou.





"As empresas aéreas, aeroportos e autoridades não respeitam nós passageiros como deveriam apesar dos esforços dos seus gestores, o que dizer dos animais? Meus pêsames ao Joca golden que partiu. Que sirva de lição", finalizou o cineasta, que é cunhado de Angélica .





