Reprodução/Instagram Edu Guedes se declara para Ana Hickmann nas redes sociais

Edu Guedes e Ana Hickmann estão cada dia mais apaixonados, desde que assumiram publicamente a relação em março deste ano. E nesta terça-feira (23), o chef de cozinha usou as redes sociais para se declarar para a namorada.

"A cada dia te admiro mais! Parabéns pela mulher, mãe, amiga que você é. Com sua garra e perseverança, conquista tudo aquilo que sonha. Estarei sempre a seu lado. Em breve, teremos muitas coisas importantes para viver! Com amor e carinho, Edu", escreveu ele, ao publicar uma sequência de fotos do casal no Instagram.

Nos comentários, fãs se derreteram com a postagem. "Meu Deus! Esse casal sempre sonhei desde a adolescência", declarou uma admiradora. "O casal dos sonhos! Detalhe que os elogios dele para ela estão longe de ser pela beleza ou fama! Ore por alguém assim, que te ame pelas suas boas qualidades", comentou outra.

Mas a frase "Em breve, teremos muitas coisas importantes para viver" também deixou alguns internautas com a pulga atrás da orelha. "Será q eles vão ter filhos?", perguntou uma seguidora. "Vem casamento aí, tenho certeza", destacou mais uma. "Eu acho que ela já está grávida e ainda não contou, espero que esteja mesmo", disparou uma terceira.

