Sheila Mello realizou procedimento estético no bumbum





Sheila Mello realizou um procedimento estético no bumbum e mostrou detalhes do processo nas redes sociais, nesta quarta-feira (20). A dançarina optou pelo ultrassom microfocado, uma técnica que não utiliza agulhas e ajuda no tratamento da flacidez na região.





"Será que estou com a vida que pedi para Deus? Ser modelo de clínica de estética. Vou fazer o hipro no bumbum. Na estética corporal, ele serve para o tratamento de flacidez, tonificação da pele, endurecimento. Vou testar no bumbum. No rosto, já conheci a tecnologia, já fiz", afirmou no Instagram.





Mello exibiu o bumbum antes do procedimento, enquanto a biomédica fazia as marcações e durante a aplicação da técnica com o ultrassom. A profissional explicou que a ação vai "melhorar o aspecto da pele no glúteo e sub glúteo".

Sheila também celebrou que, por conta do procedimento estético, não vai precisar realizar uma cirurgia plástica. "E sem agulha, sem cirurgia, sem faca [...] É óbvio que estou amando", afirmou.

