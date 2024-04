Reprodução Belo e Viviane se tornaram um casal de grande apelo público, principalmente na indústria do samba

Após o fim do casamento entre o cantor Belo e a musa fitness Gracyanne Barbosa na última semana, os holofotes voltaram para a vida amorosa do pagodeiro. O início do relacionamento com Gracyanne foi conturbado, com muitos afirmando que ele teria traído a sua ex-esposa, Viviane Araújo, com a musa.



Durante os quase 20 anos, Belo sempre escapou das perguntas acerca do término com a rainha de bateria, mas sempre negando que Gracyanne teria sido o pivô para o fim do relacionamento. E realmente, ela não foi. Belo nunca citou nomes, mas o motivo teria sido um affair com a ex-modelo Luciana Picorelli.

O breve romance entre o cantor e a ex-modelo nunca foi confirmado por Belo. Entretanto, Picorelli já comentou o caso algumas vezes em entrevista que deu em 2007, após o término entre o cantor e Viviane, a sua prisão e o início do relacionamento com Gracyanne .

História rápida de amor

Belo e Picorelli se conheceram em 2004 e já engataram em um caso. Segundo a modelo, o relacionamento do pagodeiro com a atriz já apresentava sinais de esgotamento.

O romance teria sido tão intenso que Belo chegou a pedir a mão de Picorelli em namoro para a mãe dela. Na época, ela ainda morava na Baixada Fluminense, mas se mudou posteriormente para a Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Durante o caso que tinham, belo pegou o Jaguar que havia dado à Viviane — carro esse que a rainha de bateria afirma que era apenas um "rolo" do ex e que não estava em seu nome — e presenteou Picorelli, o que deixou Viviane enfurecida.

Durante o período em que Belo esteve preso, Picorelli quase esbarrou com Viviane nas visitas, mas ela afirma que nunca aconteceu e que os demais presos ainda encobriam o namoro dos dois, segundo informações do jornal Extra.

Fim dos relacionamentos

Após o término do relacionamento entre Viviane e Belo, Picorelli não foi a escolhida para ser a namorada oficial do cantor.

O pagodeiro já havia conhecido Gracyanne e engatou em um relacionamento com a ex-dançarina do Tchakabum. Porém, mesmo com ela, ele mantinha contato com Picorelli, o que teria irritado a musa fitness durante anos.

A birra entre Gracyanne e Picorellu foi tamanha que durante o Carnaval de 2012, quando a ex-dançarina estava rainha de bateria da Mangueira, pediu para retirarem Picorelli da quadra. Na época, ela trabalhava como repórter do programa de Wagner Montes e cobria o evento. Gracyanne disse na época: "Não quero falar sobre isso, já faz oito anos... Não quero resgatar essa coisa do passado que me fez tão mal".

Picorelli está com 39 anos. Ela é casada há uma década com um policial e é mãe de um menino. Hoje, ela apresenta um programa solo na Band.

