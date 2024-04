Reprodução/Instagram Linn da Quebrada

A cantora e ex-BBB Linn da Quebrada anunciou nesta terça-feira (23) uma pausa na sua carreira. Segundo o comunicado publicado em seu Instagram, a cantora ficará fora dos holofotes para cuidar da sua saúde mental .



Na nota publicada, a equipe de Lina afirma que "para estar diante das câmeras e nos palcos de forma plena, é preciso estar com saúde física e mental em dia", mas que a artista percebeu que algo não ia bem, sendo necessária essa pausa para conseguir focar no tratamento.

Eles continuam: "Nós, Equipe Linn da Quebrada , compartilhamos com vocês a informação de que Lina vai fazer uma pausa em suas próximas atividades profissionais para se dedicar ao tratamento de uma doença que já faz parte de sua vida há algum tempo: a depressão."

Segundo a equipe, Lina está em um processo de compreender o que está causando o agravamento da doença, que "não pode ser negligenciada". Eles pedem o apoio dos fãs neste momento para conseguir respeitar a privacidade da cantora e das pessoas a sua volta. "Essa luta também é por vocês".

"Aproveitamos para agradecer todo o carinho e a admiração que fãs e parcerias sempre tiveram por ela, e um desejo para que continuemos vibrando por Lina, que logo estará de volta", promete a equipe.

Já sobre os shows que Lina havia marcado e que estão com vendas abertas, a equipe afirma que ela não participará e que o reembolso será diretamente com as casas de show.

