Reprodução/Instagram Alinne Rosa compartilha fotos de dia de piscina e fãs reagem

Alinne Rosa, de 42 anos, arrancou elogios dos fãs ao compartilhar cliques de sua segunda-feira (22), aproveitando um dia de piscina totalmente nua. "Um achado - uma perdida", escreveu na legenda das fotos conceituais, nas quais borrou seu rosto.

"Sereia do Rio Vermelho, amoooo!", escreveu uma pessoa. "Por fora é maravilhosa, por dentro 24x mais", comentou outra. "Eu com um corpo desse só andava nua", elogiou outra. "Sensação térmica, 1.000 graus", disse outra. "Que mulher maravilhosa, gostosa, uma deusa", admirou mais uma.

A ex vocalista da banda Cheiro de Amor realizou um procedimento estético no início do mês, e exibiu os resultados nas redes socias. "Mãezinha tá sempre se cuidando, né? E para dar aquele up, fiz a [lipo] LAD Avnçada, que melhora o contorno corporal, ressaltando os músculos, dando um resultado mais natural", disse na ocasião.

