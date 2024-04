Reprodução/Internet Mazzafera

A influenciadora Maya Mazzafera passou por uma cirurgia de implante de prótese de silicone no último sábado (20) após complicações médicas ligadas a feminização da voz. No final de 2023, ela já havia se submetido ao primeiro implante de silicone nos seios, porém, de menor volume.



Em meio ao processo de transição de gênero, Maya Mazzafera tem aproveitado o momento longe dos holofotes para realizar procedimentos estéticos que promovem características semelhantes as das mulheres cisgênero. Um desses é o implante mamário.

De acordo com o Portal Leo Dias, Mazzafera realizou a troca das próteses, aumentando o volume que foi implantado no final de 2023. A influenciadora passou de 200ml para o dobro, 400ml.

A situação ocorreu de maneira indicada pelos médicos, buscando conferir mais naturalidade e menos trauma para o corpo. O caso acontece devido ao corpo natural de Mazzafera não ter desenvolvido mamas até a fase adulta, sendo assim, ela precisou acostumar o organismo com 200ml antes de chegar ao volume desejado.

Recentemente, foi divulgado que a youtuber ficou sem enxergar e escutar por três dias após complicações médicas de uma cirurgia de feminização da voz.

