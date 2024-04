Reprodução/Instagram - 29.02.2024 Jojo Todynho tem dado uma aula de autoestima e amor próprio nas redes sociais

Jojo Todynho tem dado uma aula de amor próprio nas redes sociais, desde que passou por uma cirurgia bariátrica no ano passado. A cantora decidiu renovar o bronzeado em uma praia do Rio nesta segunda (22) e registrou cliques do momento por meio do Instagram.

Jojo colocou o corpão para jogo em fotos de biquíni fio-dental. Nas imagens, ela aparece tomando uma ducha com um modelito na cor vinho. "Um dia na praia restaura a alma", declarou a artista de 27 anos.

Nos comentários, fãs se encantaram com a beleza da campeã de A Fazenda 12. "Lindona", escreveu uma admiradora. "Gostosa", disse outra. "Maravilhosa é ela", afirmou um terceiro.

Veja os registros abaixo:

