Reprodução/Instagram Zé Felipe e Virginia





O cantor Zé Felipe completou 26 anos de idade neste domingo (21) e ganhou uma festa temática para comemorar a data. Com o tema E.T, o aniversário do filho do sertanejo Leonardo contou com um bolo em formato de nave espacial.

A esposa, a influenciadora Virginia Fonseca , mostrou detalhes da comemoração e se declarou ao marido. O casal está junto desde 2020.

"A chuva cai, a rua inunda, o Zé eu vou comer seu boloooo. VIVAAAAA 2.6 DO ZEZITOOO!!", brincou ela. "Te amo amor, amo sua vida. Que Deus te abençoe sempre", completou Virginia na legenda do post.





Mais cedo, a esposa de Zé Felipe já havia deixado uma homenagem ao cantor nas redes sociais. Eles são pais de Maria Alice, de 2 anos e de Maria Flor, de 1. Além delas, Virginia está à espera de seu terceiro filho, o José Leonardo.

"FELIZ SEU DIAAAAA AMORRRRR Zé Felipe!!!! Você é uma das melhores pessoas que eu conheço, se não A MELHOR!!! Coloquei esse vídeo com nossas princesas te desejando feliz aniversário (Floflo julgando e comendo, mas estranho seria se ela não tivesse assim) e logo depois eu coloquei uma foto do nosso primeiro dia se conhecendo pessoalmente, 26/06/2020, o dia que Deus traçou nossos caminhos".



"Não canso de falar que você foi um presente na minha vida e que me presenteou com nossos filhos, então eu sou a pessoa mais feliz do mundo por isso, sou muito grata pela sua vida e hoje você inicia mais um ciclo, 26 anos, e peço a Deus que abençoe sua vida, ilumine seus caminhos, lhe dê muitaaa saúde, paz, amor, sabedoria e sucesso!!! Amamos você muitão. Estamos esperando você chegar para te encher de beijos e abraços, vem com Deus", escreveu a influenciadora.