Milene Domingues

A comentarista esportiva, influenciadora digital e ex-atleta Milene Domingues , de 44 anos, usou as redes sociais no último sábado (20) para compartilhar alguns registros da viagem que ela faz nas Maldivas. O destino é escolhido com frequência pelos famosos durante as férias .



“Vivendo um sonho. Gratidão Deus e a todos que nos proporcionaram tudo isso”, escreveu ela como legenda da publicação feita no Instagram. Nos comentários, os fãs elogiaram Milene , que usava biquíni vermelho.



“Perfeição”, opinou uma usuária da plataforma. “Está linda, Mi! Que lugar paradisíaco, hein?”, declarou outra. “Quanta beleza em um lugar só”, acrescentou um terceiro. “A mais linda do futebol”, afirmou ainda uma quarta.



Milene Domingues já foi jogadora do Corinthians . A atleta e Ronaldo Fenômeno ficaram casados entres os anos de 1999 e 2003. Juntos, eles são pais de Ronald, de 23 anos. Diferentemente dos pais , o herdeiro decidiu seguir carreira como DJ e não como jogador de futebol.

