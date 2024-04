Reprodução/Instagram Juliette posa com namorado e 'sósia' dele





Juliette , de 34 anos, divertiu os seguidores ao posar ao lado do namorado Kaique Cerveny, de 26 anos, e do "sósia" dele, o crossfiteiro Tiago Oliveira. A campeã do BBB 21 brincou com a semelhança entre eles.

"Shampoo e condicionador", brincou a paraibana em seu perfil oficial no X, antigo Twitter. A foto foi tirada durante um treino num CT de crossfit em Brasília.

A legenda é com vcs! pic.twitter.com/z4fD5ESoAQ — Juliette (@juliette) April 20, 2024





A cantora ainda fez uma montagem com a dupla. Enquanto ela era a ampola de hidratação do cabelo, o namorado era o shampoo e o amigo "sósia" era o condicionador.

O clique repercutiu nas redes sociais e os internautas também entraram na brincadeira. "O tanto que essa mulher venceu na vida não tá escrito", observou uma. "Faria questão de me confundir", disse outra. "O shampoo, condicionador e o tratamento completo", brincou outro.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp