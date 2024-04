Reprodução/Instagram Jogador de futebol confirma affair com Pabllo Vittar





Neste final de semana, Pabllo Vittar movimentou as redes sociais ao revelar que já se envolveu com um jogador de futebol famoso. Porém, a artista não deu detalhes de quem seria. A revelação aconteceu durante o programa "Sabadou com Virginia", no SBT.

Neste domingo (21), o portal Leo Dias afirmou que o tal jogador se tratava do zagueiro Polidoro Júnior , de 27 anos. Ele joga no time francês US Ivry e já se relacionou também com as cantoras Jojo Todynho e Karol Conká .





Após a repercussão nas redes sociais, o atleta confirmou a ficada com a drag queen e disparou: "Não tem muito o que falar, a Pabllo eu adoro ela, é muito minha amiga e é muito gostosa para deixar passar", disse Polidoro por meio de um áudio enviado ao colunista.

Revelação

Questionada sobre o homem mais famoso que ela já se envolveu, Pabllo Vittar respondeu: "Posso mencionar a profissão, mas o nome é um segredo". Em seguida, a cantora revelou: "Ele é jogador de futebol, atua aqui no Brasil, mas não defende a seleção nacional". E acrescentou: "É mais alto que eu".

BABADO! Pabllo Vittar revelou no "Sabadou com Virgínia" que a pessoa mais famosa que ela já ficou é um jogador aqui do Brasil. Ela diz que ele é mais alto que ela. #SabadouComVirgínia pic.twitter.com/wMm8hlOZMs — Brenno Moura (@brenno__moura) April 21, 2024