Jogador acusado de manipulação é ex de Jojo e Karol Conká; conheça

Karol Conká também namorou jogador

Outra celebridade de realities viveu uma relação com Polidoro. Karol Conká, um dos nomes mais impactantes do "BBB 21", saiu do reality da Globo e engatou um namoro com o jogador de futebol. Eles começaram a namorar em outubro de 2021 e terminaram em setembro de 2022.