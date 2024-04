Reprodução/Instagram - 11.02.2024 Giovanna Ewbank





Giovanna Ewbank , de 37 anos, revelou detalhes da sua vida sexual. A atriz e apresentadora confessou que ainda não é "desconstruída sexualmente", mesmo tendo um programa que fala abertamente sobre o assunto.

"Tenho vários tabus", admitiu ela em entrevista ao jornal O Globo. Na conversa, a famosa classificou o sexo anal como "um negócio muito difícil".

"Tenho até dificuldade de falar sobre. Mas, no programa, me vi discorrendo sobre o assunto." Casada com o ator Bruno Gagliasso há 14 anos, Giovanna Ewbank apresenta o "Surubaum" ao lado do marido, no canal do YouTube.





A apresentadora revelou também que teve cinco parceiros sexuais ao longo da sua vida, incluindo o marido. "Não perdi a virgindade com o Bruno, mas tive poucos pares, foram cinco contando com ele", contou.

Gio completou: "Somos monogâmicos. Jovem, não conversava sobre sexo com a minha mãe. Aprendi a dar prazer para o homem. Porém, demorei muito tempo para entender que o meu prazer era importante."