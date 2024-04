Reprodução/Instagram Fernanda Paes Leme publica novas fotos da filha





Fernanda Paes Leme deixou a maternidade neste domingo (21) e publicou novas fotos da primogênita, Pilar. A menina, que nasceu na última quarta-feira (17), é fruto do relacionamento da apresentadora com o empresário Victor Sampaio.

"Estamos indo de volta pra casa", escreveu a atriz na legenda da publicação. Os novos cliques encantaram os seguidores. "Todas as fotos desse carrossel são perfeitas", elogiou um perfil.

"Uma bonequinha!", escreveu uma fã. "Você todinha Fepa", observou outra seguidora. "Uma princesa linda", comentou mais uma. Esbanjando fofura, a bebê estava usando um tricot vermelho.





A primogênita do casal nasceu em um hospital do Rio de Janeiro, com 50 cm e 3,325 kg. O empresário compartilhou as primeiras imagens da filha nas redes sociais.

Horas antes do nascimento, a apresentadora compartilhou uma publicação dando indícios de que a chegada de Pilar estava próxima. "Me despindo da Fernanda que sou", escreveu ela.

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio anunciaram o relacionamento em 2021 e ficaram noivos no ano seguinte. No final de 2021, a artista perdeu um bebê após sofrer um aborto espontâneo.