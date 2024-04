Reprodução/Instagram IZA mostra registros da gravidez

IZA dividiu com os fãs pelas redes sociais a rotina durante a gravidez. À espera do primeiro filho com Yuri Lima, ela compartilhou um registro ao lado do jogador de futebol, mostrou um vídeo de um ultrassom e uma gravação feita durante um ensaio fotográfico nua.



"Os últimos dias/meses por aqui", escreveu a cantora na legenda da publicação. Nas imagens, IZA também exibiu a barriguinha de grávida e até abriu algumas partes 'chatas' da gravidez, como uma foto em que aparece enjoada no banheiro.

Veja as imagens a seguir:





Nos comentários, a artista recebeu uma declaração de Yuri. Eu te amo tanto, queria estar pertinho em cada momento, mas sei também que tudo vai valer a pena! Mamãe mais linda e gostosa do mundo", disse o atleta.

Deus sempre ajeita tudo, meu amor! Ele sempre organizou tudinho pra gente e vai continuar organizando. Papai gostoso!!! Te amo tanto... Obrigada por se fazer presente 24h, mesmo quando não estamos pertinho. Meu amor!!!", respondeu IZA.

Além do namorado, a famosa também recebeu o carinho dos fãs. "A mamãe mais linda", comentou uma seguidora. "Você é uma deusa mesmo", afirmou outra. "A IZA só não é mais linda que a IZA grávida", opinou uma terceira.

IZA e Yuri Lima estão juntos desde o começo de 2023. A cantora está grávida de três meses e anunciou a gestação no último dia 10.

