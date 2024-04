Reprodução/Instagram Eliana presta homenagem no primeiro mês da morte do pai: 'Segue vivo'

Nesta quinta-feira (18), Eliana usou as redes sociais para falar do primeiro mês da morte do pai , José Bezerra. O veterano estava debilitado após ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em agosto.

A apresentadora recordou uma foto ao lado do pai, da irmã e da filha, e prestou uma homenagem.





"Pai, é lindo ver que com sua partida o senhor segue vivo por aqui. As memórias e tudo o que vivemos desde quando eu era uma criança até os últimos instantes estão vivos dentro de mim. Siga no caminho de luz. Te amo", escreveu ela na legenda da publicação.

José Bezerra, pai da apresentadora Eliana, morreu aos 92 anos. Em agosto de 2023, ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e devido ao estado de saúde, a artista o levou morar com ela.

