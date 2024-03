Reprodução Morre José Bezerra, pai da apresentadora Eliana, aos 92 anos

Na segunda-feira (18), morreu José Bezerra, pai da apresentadora Eliana, aos 92 anos. O velório aconteceu nesta terça-feira (19) e marcou a presença apenas de familiares e amigos íntimos.

Em agosto de 2023, José Bezerra sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e desde então estava debilitado. Devido ao estado de saúde, a apresentadora Eliana levou o pai para morar com ela.

Em abril do ano passado, Eliana publicou um vídeo ao lado do pai com a mensagem: " Se você puder por um momento, pare, aprecie e agradeça. Os momentos mais simples de sua vida, serão as suas melhores memórias".

A apresentadora ainda não se manifestou sobre a perda e a causa da morte não foi revelada.

