Reprodução Instagram - 17.4.2024 Assista ao vídeo em que Silvia Poppovic é assaltada

Câmeras de segurança gravaram o momento em que Silvia Poppovic foi assaltada em Higienópolis, São Paulo . Durante o assalto, que ocorreu no último domingo (14), o ladrão dá um golpe de "mata-leão" na apresentadora, que teve uma joia roubada, além de ter sido agredida pelo criminoso.





O assaltante ainda não foi identificado, mas a Polícia Civil examina as imagens gravadas para descobrir o autor do crime. Nos vídeos, Silvia caminha sozinha no bairro nobre e é surpreendida pelo criminoso, que a agride e a derruba no chão, roubando um anel dela.

Confira o vídeo em que Silva Poppovic aparece sendo assaltada:





"De repente, esse bandido me pegou, me deu uma chave de braço, me estrangulou. Estou com o pescoço todo dolorido, cabeça dolorida, ombros doloridos. Me deu chute nas pernas, derrubou no chão. Com uma mão, ficava me estrangulando; com outra mão, que ele tinha solta, começou a puxar o anel", contou Poppovic, em vídeo publicado nas redes sociais.





Segundo a apresentadora, o assaltante decidiu fugir após notar que um carro se aproximava. Ela ainda relembra que, quando o ladrão tentou roubar o anel, puxou com tanta força que acabou "rasgando" o dedo dela. "Começaram a sangrar as duas mãos, ele ficou desesperado", recordou.





"Ele resolveu fugir já levando um anel meu, que foi difícil de sair da mão porque ele estava com muita violência, então rasgou meu dedo", completou ela. Silvia avalia o episódio como uma "violência física e uma violência de alma". "Você sai de uma experiência dessa completamente destruída", afirmou.





Embora o assalto tenha acontecido no último domingo (14), o caso só foi registrado na segunda-feira (15) pela apresentadora como "roubo a transeunte", no 3º Distrito Policial (DP), Campos Elíseos. A investigação fica sob a responsabilidade do 4º DP, Consolação.