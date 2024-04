Reprodução/SBT Greg, de Todo Mundo Odeia o Chris, celebra vinda ao Brasil: 'Diferente de tudo'

Uma nova onda de artistas agradecendo pelo público brasileiro viralizou nas redes sociais na última semana. Vincent Martella, o Greg de Todo Mundo Odeia o Chris, foi um dos atores que deu o que falar com uma camiseta com a frase : "Eu sou famoso no Brasil".

O ator está em solo brasileiro e participou do programa 'The Noite', onde aproveitou para falar do carinho que recebe, além de beber cerveja e fumar charuto.

"Estou me divertindo muito no Brasil, é a melhor recepção que eu poderia ter", afirmou ele.

O artista explicou que o amor pelo seriado é diferente no país. "Com Todo Mundo Odeia o Chris, os fãs brasileiros são mais apaixonados. Esse tipo de fã no Brasil é diferente de tudo que já vivi", comentou.

"Estou empolgado para provar os salgadinhos brasileiros e as bebidas de vocês. Quem sabe da próxima eu veja jogos de futebol, vá às praias... eu estou aqui há 3 horas, mas já amei tudo que vi", completou.

Ainda no programa, Vincent reproduziu a famosa frase 'Cara, ela tá tão na sua', em português.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Vincent Martella falando em português "Cara, ela tá tão na sua"



#TheNoite - Vincent Martella pic.twitter.com/VtO2bAlRTB — Família SBTista (@familiasbtista) April 17, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp