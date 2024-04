Reprodução/Instagram Filha de Neymar e Bruna Biancardi posa com biquíni de crochê e encanta

Bruna Biancardi resolveu curtir os 30 anos com uma viagem para a Bahia ao lado das amigas e da filha, Mavie.

Nesta quarta-feira (17), a influenciadora compartilhou fotos mostrando detalhes do passeio, mas o que chamou a atenção foi o look da herdeira.

Em uma das imagens, a bebê aparece com um biquíni rosa-claro de crochê. No clique, ela posa ao lado de outra criança que combina a mesma roupa.





No último dia 15, Bruna Biancardi completou 30 anos de vida e ganhou uma declaração do ex-noivo, Neymar Jr . Após viverem um relacionamento de polêmicas, os internautas acreditam em uma reconciliação.

"Hoje é o dia dessa mulher maravilhosa! Que Deus te guie e ilumine teus caminhos. Você é incrível! Parabéns, linda", escreveu o jogador de futebol.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp