Reprodução / Instagram Cantora de k-pop, Park Boram, é encontrada morta aos 30 anos

A cantora e atriz sul coreana Park Boram, de 30 anos, foi encontrada morta nesta quinta-feira (11). A informação foi divulgada pela Xanadu Entertainment, agência da artista, para veículos internacionais. A causa da morte ainda não foi anunciada e a agência afirma que a morte será investigada pela polícia.

Park lançou dois novos singles no começo deste ano e estava trabalhando em mais músicas antes de falecer. Ela planejava um retorno para comemorar os 10 anos de carreira.

A carreira da estrela do k-pop começou em 2010, quando ela tinha 17 anos, ao participar da série de competição musical Super Star K2, onde ficou em oitavo lugar. O primeiro single, Beautiful, com o rapper Zico, lhe rendeu o prêmio de Artista do Ano no Gaon Chart Music Awards de 2014, e também alcançou o segundo lugar nas paradas de singles da Coréia do Sul.

Além de cantar, Park também construiu uma carreira como atriz, onde fez sucesso na série “Chiljeonpalgi, Goohaera”, de 2015.

Park lançou o último single da carreira no dia 3 deste mês, a música “I Miss You”.

