Reprodução/Instagram - 22.02.2024 Alinne Rosa comemora dez anos de carreira solo









A cantora Alinne Rosa usou as redes sociais na noite desta quinta-feira (29) para celebrar com os seguidores os 10 anos de carreira solo. Na publicação, a ex-vocalista da banda Cheiro de Amor fez diferentes recortes de momentos da trajetória e emocionou os fãs com um longo desabafo.

"10 anos depois, olha eu aqui! Fevereiro se despede e lembro que há dez anos, na chegada de março, segui em carreira solo. Sob olhares desconfiados, apostas de quanto tempo eu ia durar e decretos sobre mim e a minha carreira", iniciou ela.



















No texto, ela escreveu o quanto se reaproximou dos fãs e que se sente orgulhosa da trajetória construída até o momento. A dona do hit "O Vale" ainda projetou ainda mais anos de arte.

"Agradeço a cada um que me deu a mão e coragem pra seguir a carreira solo. foi a melhor coisa que eu fiz! Alinnistas, do nosso jeitinho, tamo juntos! Vocês sabem… Amor é laço! bora para mais 20?", finalizou.

Nos comentários, amigos e seguidores não pouparam elogios à artista. “Vai brilhar por mais 20, 30, 40…", comentou um. "Feliz por você, meu amor. Voe", escreveu outro. "Diferente, ousada, e dona de si! Estarei pulando sempre por você", reagiu uma terceira. "Que jornada linda", celebrou mais um.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: